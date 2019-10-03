Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokakta pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.

İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği mevkide, Ertuğrul K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu Ertuğrul K. bacağından yaralanırken bu sırada yoldan geçen bir gence de saçma isabet etti.

Yaralılar çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.