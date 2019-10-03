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Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi yaralandı

1 saat önce

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda 3'ü kazara 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Letafet Caddesi ile Muradiye Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.K.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. ile yoldan geçmekte olan A.S. (18), S.K. (31) ve A.Y. (21) kazara çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerine ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olay yerinden elinde tüfekle kaçan B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
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