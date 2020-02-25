Samsun'da popüler bebek isimleri "Zeynep" ve "Ömer Asaf" oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Samsun'da popüler bebek isimleri 'Zeynep' ve 'Ömer Asaf' oldu - Son Dakika

Samsun'da popüler bebek isimleri "Zeynep" ve "Ömer Asaf" oldu

6 saat önce

Samsun'da 2019 yılında en popüler bebek ismi kızlarda "Zeynep", erkelerde "Ömer Asaf" oldu.

Samsun'da popüler bebek isimleri

Samsun'da 2019 yılında en popüler bebek ismi kızlarda "Zeynep", erkelerde "Ömer Asaf" oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinde 2019 yılında koyulan en popüler bebek isimleri açıklandı.


Türkiye'de en popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf oldu. Kız bebeklerde, Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Asel ve Azra olurken, erkek bebeklerde, Yusuf'tan sonra en popüler isimler Eymen, Miraç Ömer Asaf ve Ömer oldu.


Samsun'da Zeynep ve Ömer Asaf


Samsun'da kızlarda Zeynep, erkeklerde Ömer Asaf ismi ilk sırada yer aldı. Samsun'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Asel, Zümra ve Hiranur isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf'tan sonra en çok verilen isimler Eymen, Alpaslan, Kerem ve Miraç oldu.


Amasya'da da Zeynep ve Ömer Asaf


Amasya'da en popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Ömer Asaf oldu. Amasya'da kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Defne, Eylül, Elif ve Öykü isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf'tan sonra en çok verilen isimler Yusuf, Eymen, Miraç ve Yiğit oldu.


Tokat'ta Zeynep ve Eymen


Tokat'ta en popüler bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Eymen oldu. Tokat'ta, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Asel, Elif, Zümra ve Hiranur isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Eymen'den sonra en çok verilen isimler Ömer Asaf, Yusuf, Miraç ve Ali Asaf oldu.


Çorum'da da Zeynep ve Eymen


Çorum'da kızlarda Zeynep, erkeklerde Eymen en çok tercih edilen isimler oldu. Çorum'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Asel, Zümra, Asya ve Ebrar isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Eymen'den sonra en çok verilen isimler Yusuf, Ömer Asaf, Miraç ve Çınar oldu. - SAMSUN

Ömer Asaf, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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