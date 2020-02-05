Samsun'da, uzun süre yatarak tedavi gören hastaların yakınlarının, hastanedeki yatış sürecinde ve taburculuk sonrası evlerinde hastalara daha nitelikli bakım verebilmeleri için "Refakatçi Okulu" açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi bünyesinde oluşturulan merkezde hastalara daha iyi bakım verebilmeleri için yakınlarına eğitim veriliyor.

"Refakatçi Okulu" adıyla açılan merkezde eğitimi başarıyla tamamlayanlar sertifika alıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taburcu edilen hastalarda yaşanan en büyük sağlık sorunlarının düşme vakaları, enfeksiyonlar ve uzun süreli yatış kaynaklı yatak yaraları olduğunu dile getirdi.

Oruç, eğitimlerle söz konusu problemlerin önüne geçerek hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'de kamu hastaneleri arasında bu uygulamayı ilk kez burada başlattıklarını ifade eden Oruç, çalışmayla hastalarına bir hemşire gibi 7 gün 24 saat bakan kişilerin yanında olmayı ve onları en doğru şekilde bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eğitimin 2 aşamalı olduğunu belirten Oruç, birinci aşamada üç gün süreyle hasta refakatçilerine yatağa bağımlı hasta bakımı, düşmelerin önlenmesi, hasta bakımında uyulması gereken hijyen kuralları, doğru ilaç kullanımı ve hasta yakını psikolojisi konularında eğitim verdiklerini anlattı. Oruç, ikinci aşamada ise bu bilgilerin etkin uygulanması için bir gün süreyle, önce eğitim mankenleri üzerinde, sonra da eğitimciler eşliğinde hasta başında hastaların yatış pozisyonları ve nasıl hareket ettirileceği gibi konularda bilgilendirme yapıldığını aktardı.

"Örnek uygulama olması için başvuracağız"

Oruç, çalışmanın Türkiye'deki diğer kamu hastanelerinde de uygulanabilir nitelik taşıdığını düşündüklerini ve örnek uygulama olması için Sağlık Bakanlığına başvuracaklarını dile getirdi. Eğitimlerin görsel ve yazılı materyallerinin hastane yönetimince Bakanlığa iletilmek üzere hazırlandığını anlatan Oruç, Samsun olarak örnek uygulamalarla tüm bölge insanına hizmet sunmaya devam edeceklerini söyledi.

14 yıl önce felç geçiren ve 3 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdüren eşine refakatçi olan Ali Sağlam ise daha önceden yanlış bakım yaptıklarını ve eğitim sayesinde hatalarını düzelttiklerini dile getirdi.

Sağlam, "İlaç kullanırken hapların hepsini bir arada eşime veriyordum. Ama hocalarımız eğitimde bize ilaçları 10 dakika arayla vermemizi söyledi. Hastamızın bakımını, giydirmesini, vücut temizliğini, yürütülmesini, ilaç kullanımını detaylı şekilde anlattılar. Hastanemiz personeline bizlere bu eğitimi verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.