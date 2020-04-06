Samsun'da refüje çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Samsun'da refüje çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde refüje çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 kişiden biri öldü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde refüje çarparak ikiye bölünen otomobildeki 2 kişiden biri öldü.
Sürücüsü belirlenemeyen 55 ADA 132 plakalı otomobil, Bahçelivler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü.
Kazada yaralanan Kasım Ateş (26) ve Fatih Kartal (24) Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:42 Kaynak: AA
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