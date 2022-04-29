Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

29.04.2022 20:32
Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ali Söme'nin kullandığı 34 GT 4349 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde refüje çarptı. Savrulan otomobil, yolun sağındaki boş araziye girerek durabildi.

Kazada araçta bulunan Fatma Söme (65) ile Fatma Gül Türe (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Otomobil, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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