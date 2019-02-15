Son Dakika Haberleri: Samsun'da Restoran Çıkışı Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da Restoran Çıkışı Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

9 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde restorandan çıkan bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Samsun'da Restoran Çıkışı Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde restorandan çıkan bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, Levent Ç. (43), arkadaşlarıyla 19 Mayıs Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bir restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıktı.

Bu sırada aynı restorandan çıkan Batuhan T. (21), tabancayla Levent Ç'ye 5 el ateş ederek kaçtı.

Sağlık ekiplerince Levent Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Batuhan T. ile arkadaşı Orhan Ö'yü gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:45 Kaynak: AA

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, Güncel
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