Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor - Son Dakika

Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor

28.12.2020 14:35
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor, System.String[]

Son dakika haberler... SAMSUN'da artan koronavirüs vakalarını düşürmek için yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı.

SAMSUN'da artan koronavirüs vakalarını düşürmek için yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasında yaklaşık 20 gün önce kırmızı ile kaplanan risk haritası yeşile dönmeye başladı.

Artan Koronavirüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Yüzde 35 vaka artışı yaşanan kentte, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yüzde 81'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte vaka artışının yüzde 35 azaldığını belirtti. Ayrıca hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 80 olduğu belirtildi. Vaka sayısındaki azalma Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 20 gün HES risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı il kaplı iken bugün yeşil ve sarı renge dönmeye başladı. Samsun'da artan vaka hızını düşürmek için kent merkezine girişte 3 ana güzergahta gelen araçlardaki vatandaşların HES kodu sorgulamasına başlanmıştı.Şayan Öztürk, 'İki evladının da sağlık çalışanı olduğunu ve çok zor bir süreç yaşadıklarını belirten Şayan Öztürk, 'iki evladım da hastanede Kovid-19 ile mücadele ediyor. Sağlık çalışanlarımızın çok büyük bir gayreti var. Bizlerde mutlaka tedbirlere uymalıyız ben kendi iş yerimde pandeminin başlamasının hemen ardından gerekli tedbirleri aldık. Maske takma konusunda gelen bütün müşterileri uyarıyorum. Hala sokakta maske takmayan insanları gördüğümde ben çocuklarım adına çok üzülüyorum' dedi.

Tedbirlere mutlaka uyduklarını ve acil bir durum olmadıkça dışarı bile çıkmadıklarını söyleyen Gül Çakır, 'Yaz döneminde insanlar biraz daha tedbirlere uymayı bırakmışlardı. Ancak vakalar artınca tekrar pandeminin başına döndük. Tabi can korkusu olunca insanlar kurallara uymak zorunda. İnşallah daha iyiye gideceğiz bu şekilde gidersek' diye konuştu.


Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor
Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor

Hayat Eve Sığar, Koronavirüs, Samsun, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'da risk haritası yeşile dönüyor - Son Dakika


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