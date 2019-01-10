Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklı'ya Adli Kontrol
2 saat önce
Samsun'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak
uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinin Karadeniz
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Irak uyruklu Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'nin (33) ruhsatsız olarak muayenehane açıp sağlık hizmeti verdiğini tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri apartmanın bodrum katındaki muayenehaneye yaptıkları baskında Iraklı Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'yi gözaltına aldı. İş yerinde Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile yapılan aramada çok sayıya ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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