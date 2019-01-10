Son Dakika Haberleri: Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklı'ya Adli Kontrol

Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklı'ya Adli Kontrol

2 saat önce

Samsun'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklı'ya Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Irak uyruklu Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'nin (33) ruhsatsız olarak muayenehane açıp sağlık hizmeti verdiğini tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri apartmanın bodrum katındaki muayenehaneye yaptıkları baskında Iraklı Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'yi gözaltına aldı. İş yerinde Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile yapılan aramada çok sayıya ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

İlkadım, Irak, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kerkük'te Bayrak Krizi Büyüyor! Irak Hükümeti'nden Büyük Tepki Geldi Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu

Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 19:01:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklı'ya Adli Kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]