Son Dakika Haberleri: Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklıya Gözaltı

Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklıya Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, polisin iş yerine yaptığı baskın sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Ruhsatsız Muayenehane Açan Iraklıya Gözaltı, System.String[]
Samsun'da ruhsatsız olarak muayene açıp para karşılığı sağlık hizmeti verdiği iddia edilen Irak uyruklu bir kişi, polisin iş yerine yaptığı baskın sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Irak uyruklu Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'nin (33) ruhsatsız olarak muayenehane açıp sağlık hizmeti verdiğini tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri apartmanın bodrum katındaki muayenehaneye yaptıkları baskında Iraklı Marwan Yousif Abdulhadi Abdülhadi'yi gözaltına aldı. İş yerinde Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile yapılan aramada çok sayıya ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

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