Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi

26.03.2022 20:53
Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı.

Takip edilen aracı Canik ilçesinde durduran ekipler, şüpheli C.U'nun üzerinde ve araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 510 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da ruhsatsız silah ve 510 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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