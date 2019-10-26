Samsun'da "Ruhuna Pansuman" semineri

Mihriban Akyüz: "Kadınların ekonomiye katkı vermesi çok kıymetli"

Suzi Amado: "Bizim aslında istediğimiz şey kişilere kendileri olmaları için alan açmak"

SAMSUN - Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiSamsun Kadın Girişimciler Kurulu ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen seminerde konuşan

Klinik Psikolog Suzi Amado, "Bizim aslında istediğimiz şey kişilere kendileri olmaları için alan açmak" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ile Samsun TSO ortak çalışmasıyla düzenlenen "Ruhuna Pansuman" isimli konferans, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde gerçekleşti. Programın açılışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, üstlendikleri misyonun çok önemli olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizdeki kadın sayısı, neredeyse nüfusun yarısını teşkil ederken, maalesef iş gücü ve katılım olarak yüzde 30 oranında. Bu oldukça düşük bir rakam. Ekonominin girişimciliğin, ülkelerin gücünü tayin ettiği bu düzende bu sorumluluğu sadece erkeklere yükleyemeyiz. İşte bu yüzden kadınların da ekonomiye katkı vermesi bu anlamda çok kıymetli. Bu yıl kadın girişimci sayısı 914 bin 454 ama bunun yeterli olmadığının da bilincindeyiz" diye konuştu.

Programın konuğu Klinik Psikolog Suzi Amado da klinik psikolog olarak belli metotlar kullanarak çalıştığını ifade etti. Amado, "İnsan odaklı ve öyküsel terapi metoduyla çalışıyorum. İnsan odaklı terapi teorisinde Karl Rodgers diyor ki 'Bizim aslında istediğimiz şey kişilere kendileri olmaları için alan açmak'. Çünkü kişi uygun ortamı bulursa yani biz ona şefkatli bir tanıklık sunarsak, empati sunarsak, ve biz kendimiz içten olursak yani biz merkezde olabilirsek kişi de parlayacağı, kendisini gerçekleştireceği ortamı bulabilir, oluşturabilir, ve parlayabilir kendisini gerçekleştirebilir" açıklamasında bulundu.

"Birinin sizinle ilgili düşündüğü şeylerin gerçek olması gerekmiyor"

İnsanın kendini gerçekleştirmesi için gereken şeylerden birinin yargılanmamak olduğunu söyleyen Suzi Amado, "Bu yapabileceğimiz bir şey değil çünkü gerçekten çok beklenti var. ve de bizim hayatta daha iyisini bilmediğimiz için yapamadığımız çok şey var. Dolayısıyla nasıl kendimize kızmıyorsak başkalarına da kızmıyoruz. Biz aslında bunları bu kadar mükemmel yapmak, zorlanmamak, her şeye yetişmek zorunda değiliz. Bu aslında mükemmel anneyi yeterince iyi anneye çevirmek ve aslında mükemmel evladı yeterince iyi evlada çevirmek, mükemmel çalışanı yeterince iyi çalışana çevirmek, mükemmel girişimciyi yeterince iyiye, mükemmel işvereni de yeterince iyiye çevirmeyi sağlar. Dolayısıyla biz bu yargıyı içime almak zorunda değiliz. Birinin sizinle ilgili düşündüğü şeylerin gerçek olması gerekmiyor. Daha ilginci sizin kendinizle ilgili düşündüğünüz şeylerin ciddi bir kısmı da gerçek değil" ifadelerini kullandı.

Program sonunda özel değerlendirmelerde bulunan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, kurul olarak birçok faaliyet sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu faaliyetlerin çoğu mevcut girişimci sayısını artırmanın yanı sıra girişimci olan kadınlarımızın gelişimlerine katkı sağlayan projeler üretmek" şeklinde konuştu ve kadınların her alanda girişimci olabileceğini ifade etti.

Programa girişimcilik yapan yapmayan çok sayıda kadın katıldı.