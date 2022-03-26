Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu

26.03.2022 12:57
Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi sahilinde, Rus menşeli, denizaltı mühimmatında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği bulunmayan 'hava ştandrosu' bulundu.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi sahilinde, Rus menşeli, denizaltı mühimmatında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği bulunmayan 'hava ştandrosu' bulundu.

Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sahilde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan M.Y., patlayıcı maddeye benzettiği cisim görünce durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerce yapılan incelemede; cismin Rus menşeli denizaltı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği olmayan 'hava ştandrosu' olduğu tespit edildi. Bulunduğu alandan kaldırılıp, muhafazaya alınan malzemenin, imha edileceği belirtildi.


YORUMLAR
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Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi Şoygu, Rus stratejik nükleer kuvvetlerin desteklenmesinin öncelikli olduğunu söyledi Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim vurdu Samsun sahiline patlayıcı benzeri cisim vurdu

Hürriyet, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Rus denizaltı malzemesi bulundu - Son Dakika
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