Samsun'da rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
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SAMSUN'da mahkum yakınlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği öne sürülen 1 zabıt katibi ve 10 mahkum yakını gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:20 Kaynak: DHA
SAMSUN'da mahkum yakınlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği öne sürülen 1 zabıt katibi ve 10 mahkum yakını gözaltına alındı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı
, Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibinin mahkum yakınlarına tahliye sözü vererek rüşvet aldığına dair çok sayıda ihbar mektubu aldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Soruşturmaya bağlı olarak Samsun
merkez, Çarşamba, Ladik
ve Havza
'da operason düzenlendi. Zabıt katibi ile rüşvet verdiği öne sürülen 10 şüpheli, 'görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, savcı talimatıyla alınan sağlık raporunun ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Samsun
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