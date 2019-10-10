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Samsun'da sabah namazında 'fetih suresi' okundu

26 dakika önce

Samsun'da sabah namazında 'Fetih Suresi' okunduTürkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'un İlkadım ilçesi Büyük Camii'de Fetih Suresi okundu,...

Samsun'da sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'un İlkadım ilçesi Büyük Camii'de Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Samsun'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. İlkadım ilçesindeki Büyük Camii'deki sabah namazına, Samsun Valisi Osman Kaymak da katıldı. Vali Kaymak, dua edilmesinin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.

Samsun'da sabah namazında 'fetih suresi' okundu

Barış Pınarı Harekatı, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
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