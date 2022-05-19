SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU - Son Dakika
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SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU

19.05.2022 12:38

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, sağanak yağışa rağmen coşkuyla kutlandı.

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, sağanak yağışa rağmen coşkuyla kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakmak için Samsun'a çıkışının 103'üncü yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor. Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünde, Onur Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından denizden karaya çıkarılan Türk bayrağının, izcilere teslim edilmesi ile devam etti. Sağanak yağışa rağmen yapılan törende gençlerin coşkulu olduğu görüldü.

Açık alanda yapılması planlanan bazı törenler ise yağış nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Burada dinleti sunan keman sanatçısı Canan Anderson, beğeni topladı. Genç sporcuların sergilediği hünerler ise katılımcılar tarafından alkışlandı. Bisiklet ve koşu sporcusu gençler, yurdun dört bir yanından getirdikleri vatan toprağını, Vali Zülkif Dağlı'ya teslim etti. Vali Dağlı, toprakla birlikte getirilen Türk Bayrağı'nı öpüp alnına koyarak teslim aldı.

Bu arada, dün Samsun semalarında prova uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, hava koşulları nedeniyle gösteri uçuşu yapamadı. Havanın elvermesi durumunda gösteri uçuşunun yapılacağı bildirildi.

SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU
SAMSUN'DA SAĞANAĞA RAĞMEN 19 MAYIS COŞKUSU

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Kaynak: DHA

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