Samsun'da sağanak 1 kişi öldü
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Samsun'da sağanak 1 kişi öldü (2)BAŞKAN AKGÜL KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VARSamsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:05 Kaynak: DHA
Samsun'da sağanak 1 kişi öldü (2)
BAŞKAN AKGÜL KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VAR
Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Akgül, Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 1 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı dedi.
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