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Samsun'da sağanak

24 dakika önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle akıntıya kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle akıntıya kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.


İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi.


Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.


Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi.

Akıntıya kapılan Bilal Aslan'ın (35) cansız bedeni ise AFAD ekiplerince Albak mevkisinde bulundu.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.


Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.00 sıralarında şiddetli sağanak başladığını söyledi.

Yukarı mahallelerde çok büyük bir taşkın olduğunu belirten Akgül, "Şu anda bilinen bir can kaybımız var. Üç, dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız. Şehir merkezinde köprü üzerini aşan su, şehir merkezinin içinden tekstil fabrikamız, hastanemiz ve esnafımızda büyük hasar oluşturdu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Aslan, Salıpazarı, Samsun, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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