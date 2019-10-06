Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak
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Samsun'da sağanak

1 saat önce

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki sağanakta menfezler taşarak bazı yolların suyla kaplanmasına neden oldu.

Yollarda biriken sular trafikte araçların güçlükle ilerlemesine neden olurken yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar tıkanan menfezleri kendi imkanlarıyla açarak, suların tahliye olmasını sağladı.

Belediye evleri Mahallesi, Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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