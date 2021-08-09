Sağanak etkili oldu - Son Dakika

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Canik ilçesindeki su taşkınları

Araçların su taşkınından geçmesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri'nin çalışması Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun- Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu.

Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesinde ise bazı caddelerde ve sanayi sitesinde su taşkınları meydana geldi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.