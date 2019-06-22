Samsun'da sağanak ev ve tarım arazilerini su altında bıraktı
1 saat önce
Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanları zarar gördü.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:03
'un Terme
ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanları zarar gördü.
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