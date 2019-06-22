Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak ev ve tarım arazilerini su altında bıraktı
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Samsun'da sağanak ev ve tarım arazilerini su altında bıraktı

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanları zarar gördü.

Samsun'da sağanak ev ve tarım arazilerini su altında bıraktı, System.String[]
Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanları zarar gördü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:03 
Terme, Samsun, Ekonomi
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