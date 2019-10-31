Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı
Son Dakika Güncel Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

6 saat önce

Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastıSamsun'da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi'ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.

Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

Samsun'da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi'ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, İlkadım ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağmur nedeniyle Kılıçdede Mahallesi Nurcedit Sokak'ta yollar göle döndü, bazı rögarlar taştı. Yağış, sokakta 2 binanın giriş katındaki Saliha Özmalkoç ve Emine Kırseloğlu'na ait dairelerde su baskınlarına neden oldu. Evlerin içi yaklaşık 20 santimetre yükseklikte su ile dolan aileler, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, ev içerisinde dolan yağmur suları tahliye edildi.

'MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Evde yaşayanlar, su baskını nedeniyle evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Emine Kırseloğlu, yağmur sularının birikmesi sonucunda evinin önündeki rögarın suyu taşımayıp taştığını belirterek "Demir yollarının kenarındaki duvar nedeniyle su birikti rogarlarda taşımayıp evimi su bastı. Çok mağdur durumdayız" dedi.

Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti: Lokomotif maketi hediye etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:32:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]