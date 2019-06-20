Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı (2)
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Samsun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı (2)

1 saat önce

O ANLAR KAMERADASamsun'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanda, bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Samsun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı (2), System.String[]

O ANLAR KAMERADA
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanda, bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri zarar gördü. Samsun Büyükşehir ve 19 Mayıs Belediyesi ekipleri, tıkanan menfezler ile kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçede meydana gelen sel, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:39 Kaynak: DHA
Samsun, 19 Mayıs, Güncel
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