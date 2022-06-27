Ayrıca mahalle yollarında taşan derenin getirdiği molozlardan dolayı yer yer ulaşımda aksamalar oldu.

İlçenin Aşağıkoçlu, Bekiroğlu ve Taşkelik mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası derenin taşması nedeniyle 4 ev ve 2 ahırı su bastı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sağanak sonucu su baskını yaşandı (2) - Son Dakika

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