Sağanak sonucu su baskını yaşandı (2) - Son Dakika
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Sağanak sonucu su baskını yaşandı (2)

27.06.2022 19:27

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan sağanak sonucu derenin taşması nedeniyle su baskını yaşandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan sağanak sonucu derenin taşması nedeniyle su baskını yaşandı.

İlçenin Aşağıkoçlu, Bekiroğlu ve Taşkelik mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası derenin taşması nedeniyle 4 ev ve 2 ahırı su bastı.

Ayrıca mahalle yollarında taşan derenin getirdiği molozlardan dolayı yer yer ulaşımda aksamalar oldu.

Alaçam Belediyesi ve AFAD ekiplerince bölgede çalışma yürütülüyor.

İlçede yağış, bazı bölgelerde aralıklarla sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak sonucu su baskını yaşandı (2) - Son Dakika

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