Samsun'da sağanak trafikte aksamaya neden oldu - Son Dakika

Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun- Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu.

Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önlerinde bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kuvvetli yağışın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.