Samsun'da sağanak ve şimşek - Son Dakika
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Samsun'da sağanak ve şimşek

29.08.2022 09:25

Samsun'da sağanak ve şimşek Tramvay seferleri aksadı, ringler devreye girdi Samsun'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Samsun'da sağanak ve şimşek

Tramvay seferleri aksadı, ringler devreye girdi

SAMSUN - Samsun'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Saat 19.00 sıralarında aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, özellikle Atakum ilçesinde ana arterlerde su birikintileri oluşmasına yol açtı. Tramvay hattında da oluşan su birikintisi nedeniyle Türkiş İstasyonu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında tramvay seferleri aksadı. Vatandaşlar bir süre istasyonlarda beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ringler ile tramvayların çalıştığı istasyonlara aktarıldı. Sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Yağmurun dinmesinin ardından sular çekildi.

Şimşekler geceyi aydınlattı

Yağışın ardından şimşekler uzun süre devam etti. Art ardı çakan şimşekler Samsun semalarını aydınlattı, görsel şölen oluşturdu. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmede ise bu hafta aralıklarla yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 23 ile 29 derece arasında olması tahmin ediliyor.

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Kaynak: İHA

Samsun, Saat, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da sağanak ve şimşek - Son Dakika

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