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Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi

12.01.2022 13:12
Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da etkili olan sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da etkili olan sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 9 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.

Sisin de etkili olduğu kentte özellikle kıyı kesimlerinde sağanağın devam edeceği belirtildi.

Balıkçı barınağındaki bazı balıkçılar ise olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılmadı.

Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi
Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi
Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi
Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi

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Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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