Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi - Son Dakika

Polis ekipleri, ilçe merkezinden geçen derenin üzerindeki köprülerde vatandaşların durmaması ve dere kenarına yaklaşmaması için anons yaptı.

Belediye Başkanı Halil Akgül , sağanak yağışın devam ettiğini ve belediye ekiplerinin teyakkuz halinde beklediğini belirtti.

Sel ve su baskınlarına karşı Salıpazarı ilçe belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları uyardı. İlçeye bağlı Esat Çiftliği ve Yeşil mahallelerinin ulaşımı heyelan nedeniyle kesildiği bildirildi.

Terme ve Salıpazarı'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin su debisi yükseldi.

Samsun 'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükselirken polis ve zabıta ekipleri köprülerde önlem aldı.

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