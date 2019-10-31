Samsun'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Samsun'da sağanak, bir evin istinat duvarının çökmesine sebep oldu.

Atakum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Küçükkolpınar ve Cumhuriyet Mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Büyükşehir ve Atakum Belediyesi ekipleri hasar gören ve su basan yerlerde çalışma yürüttü.

Yaşadığı apartmanın kapıcı ve kazan dairesini su basan Metin Ergüden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı şekilde yağan yağmur ve binanın arkasında bulunan arsadan gelen toprak akıntısı nedeniyle bahçede bulunan istinat duvarının çöktüğünü belirtti.

Kazan ve kapıcı dairelerinin sağanak dolayısıyla cam hizasına kadar suyla dolduğunu söyleyen Ergüden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla suların tahliye edildiğini aktardı.