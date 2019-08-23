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Samsun'da Sağanak; Yeşil Dere Taştı, Yollar Göle Döndü (2)

1 saat önce

SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜSamsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi'nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu.

Samsun'da Sağanak; Yeşil Dere Taştı, Yollar Göle Döndü (2), System.String[]

SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜ
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi'nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız'ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.


Salıpazarı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:24 Kaynak: DHA
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