Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü

1 saat önce

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndüSamsun'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü.

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü

Samsun'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü. Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD ekipleri, sevk edilirken, taşan derenin çevresindeki bazı atölyeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Samsun'un doğusunda sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Salıpazarı ilçesinden geçen Yeşil Dere, debisinin yükselmesiyle taştı. Dereden taşan sular ilçe yolunu göle çevirdi, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı yollar da göle dönerken, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD görevlileri, sevk edilirken, taşan derenin çevresinde yer alan bazı atölyelerdeki işçiler, tedbir amacıyla çıkarıldı. Belediye ekipleri de kapanan yollarda iş makineleriyle suyu tahliye çalışması başlattı. Küçük çaplı toprak kaymalarının meydana geldiği ilçede, bazı köy yollarında da hasar oluştuğu belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, elektrik kesintisi de olan ilçenin yanı sıra yağışların Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bölgelerde etkisini artırıp, kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Sel ve heyelanlara karşı tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

Salıpazarı, Samsun, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Derya Can serbest dalış rekoru kırdı! Dalışı takip eden gazeteci suya düştü
Anadolu Efes CEO'su: Vergi dairesi gibi çalışıyoruz Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:36:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]