Samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (4)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:59 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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