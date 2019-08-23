Son Dakika Haberleri: Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü
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Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü

53 dakika önce

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (4)ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (4)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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EK

Salıpazarı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:39 Kaynak: DHA
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