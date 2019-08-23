Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (4)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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