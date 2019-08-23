Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü
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Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (4)ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:39 Kaynak: DHA
Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (4)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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