samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (6)
1 saat önce
YAYA KÖPRÜSÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADASamsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağını taşırdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:25 Kaynak: DHA
YAYA KÖPRÜSÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA
Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağını taşırdı. İlçe merkezinde ırmak üzerine kurulu yaya köprüsü sel suları ile yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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