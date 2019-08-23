Son Dakika Haberleri: samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (6)
Son Dakika Güncel Haber

samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (6)

1 saat önce

YAYA KÖPRÜSÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADASamsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağını taşırdı.

samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (6), System.String[]

YAYA KÖPRÜSÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA
Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağını taşırdı. İlçe merkezinde ırmak üzerine kurulu yaya köprüsü sel suları ile yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak
Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu Samsun'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi kayıp Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 21:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]