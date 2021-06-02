Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi - Son Dakika

SAMSUN'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrasında yollar göle döndü, park halindeki bazı araçlar da sürüklendi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, park hakindeki bazı araçlar da sürüklendi. Yolda kalan bazı araçlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi.