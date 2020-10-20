Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü - Son Dakika

Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü

20.10.2020 13:39

Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü Samsun'da yağan yağmurla birlikte hava sıcaklığı 8 derece birden düşerek mevsim normallerine geriledi.

Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü

SAMSUN - Samsun'da yağan yağmurla birlikte hava sıcaklığı 8 derece birden düşerek mevsim normallerine geriledi. Termometreler geçen hafta Pazar günü gördüğü 26 derecenin ardından bugün 18 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından sıcaklıkların bugün ve yarın mevsim normallerinde gerçekleşeceği, Perşembe gününden itibaren havaların tekrar ısınarak Ekim ayı için 20 derece olan normalin üzerine çıkacağı bilgisi verildi. Şehirde ise sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkisini artıran yağmurla beraber insanlar kendilerine kuru yerler aradılar. Şemsiyesiyle dışarı çıkanlar şanslıydı. Ancak bunu hesaba katmayanlar montları, çantalarını şemsiye olarak kullanmaya çalıştı.

Yağmurun tadını çıkaranlar ise güvercinler oldu. Yerdeki su birikintilerini fırsata çeviren güvercinler suyla eğlendi. Yağış ise etkisini sürdürüyor.

Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü
Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü
Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü
Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü

Samsun, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da sağanakla birlikte hava sıcaklığı 8 derece düştü - Son Dakika

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