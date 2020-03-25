Samsun'da sağlık çalışanlarına motivasyon artırıcı destek - Son Dakika
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Samsun'da sağlık çalışanlarına motivasyon artırıcı destek

7 saat önce

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine sağlık çalışanları gece-gündüz demeden görevlerini sürdürüyor.

Samsun'da sağlık çalışanlarına motivasyon artırıcı destek, System.String[]

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine sağlık çalışanları gece-gündüz demeden görevlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun'da sağlık çalışanlarına motivasyon sağlayacak destek yapıldı.


Çin'den yayılarak Türkiye'ye ulaşan korona virüsü, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlık çalışanları, yurdun dört bir yanında hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış AŞ.(YEPAŞ) sağlık çalışanlarına moral vermek ve motivasyonlarını arttırmak adına onları unutmadığını gösterdi. 7/24 çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu oluşturduğunu belirten YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, "Sağlığımızın öneminin farkına yeniden vardığımız bugünlerde, gecesini gündüzüne katarak insan hayatı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız ve iyi ki varsınız diyoruz" dedi.


YEPAŞ adına görevlendirilen yetkililer Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi 112 Acil çalışanlarına destek ve motivasyon amaçlı ikramlar ulaştırdı. - SAMSUN

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:41 Kaynak: İHA

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