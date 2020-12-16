Samsun'da sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi - Son Dakika

Samsun Valiliğince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda, kent genelindeki 4 bin 100 kişilik sağlık ordusunu temsilen 11 çalışana teşekkür belgelerini verirken, salgının ilk günlerinden itibaren koronavirüse karşı yürütülen mücadelede yer alan bu ekibe ne kadar teşekkür edilse az olacağını söyledi.

"Sağlık çalışanlarımız adeta virüsün izini sürüp, onu yok etmek için ellerinden geleni yapıyor." diyen Dağlı, "Belki herkesin 'Virüs bana bulaşır mı?' endişesiyle dışarıya çıkmaya, markete gitmeye çekindiği günlerde onlar, her gün virüsle yüz yüze gelerek, bizi korumak için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek, övgü dolu sözler sarf etsek az gelecektir." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve onun nezdinde tüm sağlık yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini vurgulayan Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin başkahramanları sizlersiniz. İnsanların hayatlarını kurtarmak için gösterdiğiniz özverinin bir tanımı yok. Ancak şunu bilin, Samsun halkı size minnettar. Bu zorlu süreçte yaptıklarınız ve gösterdiğiniz fedakarlık hiçbir zaman unutulmayacak. Biz Samsun Valiliği olarak her zaman yanınızdayız. Her noktada halkımıza yapılan çalışmaları ve sizin özverinizi, özverinizin boşa gitmemesi için önlemlere riayet edilmesini hatırlatıyor, halkımızı uyarıyoruz. İnşallah sizin çabalarınız ve halkımızın bu çabanın boşa gitmemesi için kurallara riayetiyle en kısa süre içinde ilimizde virüsü kontrol altına alacağız. Umarım bu zorlu sürecin sonunda en kısa zamanda daha güzel, hastalıktan uzak sağlık dolu günlerde de bir araya geliriz."