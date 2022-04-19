Samsun'da "sağlık turizmi" konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da "sağlık turizmi" konulu söyleşi düzenlendi

19.04.2022 18:09
Samsun'da "sağlık turizmi" konulu söyleşi düzenlendi

Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "sağlık turizmi" konulu söyleşi düzenlendi.

Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "sağlık turizmi" konulu söyleşi düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İlkadım Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Doç. Dr. Hayati Akbaş katıldı.

Akbaş, yurt içinden ve yurt dışından hastaların estetik operasyonlar için Samsun'u tercih ettiklerini belirterek, tedavi olmak için Samsun'a gelen insanların aynı zamanda Samsun'u tanıma fırsatı bulduğuna işaret etti.

Samsun'un sağlık turizminde yıldızının yükseldiğini ifade eden Akbaş, bunda payının olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz gün sosyal medyamdan bir iftar sofrası paylaştım. Sofrada sekiz ayrı ülkeden hasta vardı. Yurt dışında yaşayan Türkler zaten geliyor, o da bizim için çok anlamlı, çok değerli. Çünkü bu ülkeye ben hasta getirirken sağlık turizminin iki boyutunu önemsiyorum. Bir kere o ülkeden bu ülkeye para akışı oluyor. İlk defa Türkiye'ye gelen birisi ilk defa Türkleri tanıyor, bizim güler yüzümüzü, sempatimizi, onlara yaptığımız hizmeti görüyor. Samsun'u gezdiriyoruz, Samsun'u tanıyor, yemeklerimizi, Samsun pidesini tanıtıyoruz. ve artık sadece para değil, o insanların Türkiye ve Türklere karşı bakış açısını değiştiriyoruz." diye konuştu.

Tedavi olup ülkelerine dönen hastalardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını da anlatan Akbaş, "Benim bir hedefim vardı, Samsun'u Türkiye'nin ve dünyanın tanınan merkezi haline getirmek. Hem Samsun'umu tanıtmak hem de ülkemi tanıtmak. Bunu da başardığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç ve vatandaşlar katıldı.

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Turizm Haftası, Türkiye, Turizm, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'sağlık turizmi' konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika


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