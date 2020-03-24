Samsun'da sağlıkçılara büyük destek havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Samsun'da sağlıkçılara büyük destek havadan görüntülendi - Son Dakika

Samsun'da sağlıkçılara büyük destek havadan görüntülendi

6 saat önce

Samsun'da sağlıkçılara büyük destek havadan görüntülendi Bütün ilçe sağlık çalışanlarına destek verdi Samsun'un Atakum ilçesinde çekilen görüntülerde yüzlerce evin aynı anda ışıklarını açıp kapatarak sağlık çalışanlarına verdiği destek havadan görüntülendi.

Samsun'da sağlıkçılara büyük destek havadan görüntülendi

Bütün ilçe sağlık çalışanlarına destek verdi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde çekilen görüntülerde yüzlerce evin aynı anda ışıklarını açıp kapatarak sağlık çalışanlarına verdiği destek havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı saran korona virüsü nedeniyle zorlu mesai ve çalışma koşullarında çalışan sağlık çalışanlarına tüm yurttan destekler devam ediyor. Korona virüsü nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ve destek olmak için tüm yurtta saat 21.00'de başlatılan alkışa Samsun'un Atakum ilçesinden büyük destek geldi. İlçede yüzlerce evin aynı anda ışıklarını açıp kapatması havadan görüntülenerek verilen desteğin boyutu gözler önüne serildi.

Saat 21.00'de evlerinin ışıklarını açıp kapatan vatandaşlar, ıslık, alkış ve kimi zaman korna çalarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını gösterdi. Çekilen görüntülerde ilçenin neredeyse tamamının sağlık çalışanlarına destek olduğu gözüktü.

Samsun'da sağlıkçılara büyük destek havadan görüntülendi

Atakum, Samsun, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:37 Kaynak: İHA

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