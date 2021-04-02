Samsun'da sağlıkta çok önemli protokol - Son Dakika

Samsun'da sağlıkta çok önemli protokol

Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Üniversitesi 'birlikte kullanım protokolü' imzaladı

Rektör Aydın: "Birlikte kullanım protokolü' imzalayarak tıp fakültemizin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliye olmasını sağladık"

Vali Dağlı: "Bu 2. Tıp Fakültesinden sonra bir 'sağlık üssü' haline geliyoruz

SAMSUN - Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak kullanımına izin veren birlikte kullanım protokolü imzalandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 2916 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Ağustos 2020 tarihinde kurulan Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığına Bağlı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini birlikte kullanma talebi kabul oldu. Sağlık Bakanlığı ile Samsun Üniversitesi Rektörlüğü arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birlikte kullanımı için "birlikte kullanım protokolü" imzalandı. Bu protokol ile Samsun'da sağlık, eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi amaçlanıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ana bina ve üç ek hizmet binada, 4 ayrı yerleşkede, 1140 yatak kapasitesi ile 12 Eğitim Kliniği ve diğer kliniklerle hizmet veriyor. Halen akademik kadroda; 4 profesör, 23 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 6 başasistan ve 120 asistan görev yapıyor. Yürürlükteki protokol ile Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başlamaları ile fiilen birlikte kullanıma başlamış olacak. Bugün itibarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hematoloji ve KBB branşında 2 uzman tabip, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesine doktor öğretim üyesi olarak atamaları yapıldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fuaye Alanı içerisinde protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşmasını gerçekleştiren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun'da 'yatırım yapılabilir alanlar' arasında sağlık sektörünün önde olması ve şehrin hasta potansiyelinin de oldukça yüksek olduğunun fark edilmesi ile öteden beri dillendirilen 'Sağlık Kenti Samsun' ifadesinin güçlü bir şekilde hayat bulması için şehirde yeni bir tıp fakültesi kurulması zorunluluğu bizde bir fikir olarak öne çıktı. Yaptığımız istişareler neticesinde kurulacak yeni bir tıp fakültesinin güçlü bir potansiyele sahip OMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte Samsun şehrine ve ülkemize büyük katkılar yapacağına kanaatiyle başta bölge milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimiz olmak üzere tam bir mutabakatla tıp fakültesi kurma girişimleri başlatılmıştır. Bu girişimler neticesinde üniversitemiz bünyesinde tıp fakültesi kurulması yönündeki teklifimiz YÖK Başkanımızın destekleriyle Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan 30 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle kurulmuştur. Bu süreçten sonra bir taraftan tıp fakültemizin kuruluşunu gerçekleştirirken diğer taraftan da Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile 'birlikte kullanım protokolü' imzalayarak tıp fakültemizin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile afiliye olmasını sağlanmıştır. Yine güçlü bir eğitim alt yapısına sahip olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile tıp eğitimi işbirliği protokolü imzalayarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerimizi alma teklifimiz Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir" diye konuştu.

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Karadeniz Bölgesi'nin yatak kapasitesi itibarıyla en yüksek sağlık kurumunda Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin müşterek çalışması önemli bir merhale durumu. Şehir hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Biz de altyapı ve yol plan çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Açıldığında Türkiye'nin çok önemli sağlık merkezi haline hatta Türkiye'nin dışına taşacak bir hedefi önünde inşallah. Kısa sürede Samsun Üniversitesi emsal kurulan üniversitelerden çok hatırı sayılır bir yere emin adımlarla yürüyor. Şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Kuzeyin yani Karadeniz'in en önemli sağlık üssü haline geliyoruz"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise "Sağlık son derece önemli. Maddi ve manevi anlamda bunu biliyoruz. Hizmet için bir araya geldik. İlimizin tüm aktörleriyle buradayız. İnşallah yaptığımız çalışma ilimiz için hayırlara vesile olur. Samsun, 'sağlık şehri' diyoruz. Aslında bu 2. tıp fakültesinden sonra bir 'sağlık üssü' haline geliyoruz biz. Kuzeyin yani Karadeniz'in en önemli sağlık üssü haline geliyoruz. Hali hazırda mevcut olan altyapımıza ilaveten fakülte bağlamında bize çok önemli bir artı katmış olacak. Bölünme şeklinde değil ayrı kurulması zikredildi. Bu son derece önemli. İllerimizin 2. üniversitelerinde bildiğiniz gibi genelde mecburi ve yönetilemezlikten dolayı bölünme şeklinde olur. Bizde 2. bir üniversite olarak kurulması önemli bir artı. Baktığımızda SAMÜ'nün diğer artıları da var. Havacılık anlamında çok önemli atılımlara açık. Bu bağlamda da güzel çalışmaları hep birlikte başaracağız. İlimiz bir medikal kümelenme. Dünyada birkaç merkezden biri olması aslında çok da görülmeyen, bilinmeyen bizim yerelde çok görmediğimiz ama dışarıdan çok daha iyi bilinen bir konu. Bununla ilgili inşallah önümüz açık. Dün Havza'dan bir İstanbul yatırımcısı İngiliz sermayesi ile kurulan bir yatırım. Bin kişiyi çalıştıracak. Sisteme şu anda başladı. İş makinaları çalışıyor. Bu da sağlık sanayisi ile olan birleşimini ve ilimizin aslında bu konudaki avantajlarını da ortaya koyuyor. Bu da ilimizin önünü açacak faaliyetlerdendir. Bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ilimiz için daha güzel yatırımları ve adımları hep beraber atacağız. Bu yol ve adımlarda inşallah bizim de bir artımız, bir faydamız olur diye uğraşıyoruz. İlimiz için hayırlı olsun. Tıp fakültemize önümüzdeki yıldan itibaren 30 öğrenciyle öğrenci almaya başlayacak. Bu çok güzel bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı da birer teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Konuşmaların ardında imzalar atıldı. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Samsun Üniversitesi Genel Sekteri Salih Kesgin, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş katıldı.