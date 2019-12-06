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Samsun'da saha bekçisini öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisini öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:56 Kaynak: AA
Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisini öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacalı mevkisinde ormanlık alanda olduğu tespit edilen şüphelilerin kaçabileceği alanları denetim altına aldı.
Şüphelilerin M.A, İ.T.ve E.T. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.
Dün akşam saatlerinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde jandarma sorumluluk alanında sahil kenarındaki avcı grubunu durdurmak için ikazda bulunan Yüksel Berk'e ateş edilmişti. Başından vurulan Berk olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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