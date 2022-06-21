Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 40. yılı kutlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 40. yılı Samsun'da kutlandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bölge Komutanlığının 1226 kilometreden oluşan sahil şeridi ile Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında önemli görevler yürüttüğünü söyledi.

Komutanlığın, kaliteli, yetişmiş ve işinin uzmanı bir kadrosunun bulunduğunu belirten Dağlı, "Bu gerçekten gurur verici. Makine, teçhizat, gemileriyle, hava araçlarıyla çok donanımlı bir Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığımız var. Bu da gerçekten gurur verici." dedi.

İç sular ve Karadeniz'de suya girilmeyecek alanlarda duyuru ve uyarılarla farkındalık oluşturduklarını aktaran Dağlı, "Her bir vatandaşımızın canı bizim için son derece önemli. Bu manada Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığımız yine sahillerimizin korunması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, sahil şeritlerimizin korunması, suç ve suçla mücadele başta olmak üzere arama kurtarma faaliyetleri çalışmalarına en güzel şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır ise bugünün "mavi vatan" denizlerinin koruyucusu sahil güvenlik personeli için fedakarlık ve mücadele ile dolu, her zaman daha iyiyi ve daha güzeli arayacağı, hiç durmadan ve yorulmadan yürüyeceği, dünyada örnek alınan Sahil Güvenlik Komutanlığı olma yolunda 40 yıl önce ilk adımını attığı kuruluş günü olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından TSCG Dost Gemisi mürettebatının gerçekleştirdiği arya ve toka sancak töreni ayakta izlendi.

Vali Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Komutanlığı 40. yıl pastasını kesti.

Program, ikramların ardından sona erdi.

Öte yandan açılan stantlarda, sahil güvenlik personelinin kullandığı araç ve ekipmanları tanıtıldı.