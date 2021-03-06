Samsun'da sahilde bulunan insan kemiği parçalarıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde sahil kenarında bulunan insan kemiği parçalarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İncesu Yalı Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen bir kişi, insana ait kafatası görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kafatasının yanı sıra alt çene kemiği ile 6 kemik parçası daha buldu.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınan kemiklerle ilgili inceleme başlatıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

İlk değerlendirmeye göre, kemik parçalarının en az 4 yıllık olduğu tahmin ediliyor.