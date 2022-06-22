Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'da en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da sahilde ceset bulundu - Son Dakika

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