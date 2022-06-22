Samsun'da sahilde ceset bulundu - Son Dakika
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Samsun'da sahilde ceset bulundu

22.06.2022 14:49
Samsun'da sahilde ceset bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda deniz kıyısında yürüyüş yapanlar, hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da sahilde ceset bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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