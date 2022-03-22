SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika
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SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU

22.03.2022 11:07

SAMSUN'da etkili rüzgar nedeniyle Karadeniz'de oluşan 3 metrelik dalgalar, ulaştığı Atakum sahilinde hasara yol açtı.

SAMSUN'da etkili rüzgar nedeniyle Karadeniz'de oluşan 3 metrelik dalgalar, ulaştığı Atakum sahilinde hasara yol açtı. Spor için sahile gelenler, çareyi bisiklet yolundan koşmakta buldu.

Karadeniz'de saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar, Atakum'da sahil şeridindeki yerleşim yerlerindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Karadeniz'de yer yer 3 metreyi bulan dalgalar, Güzelyalı Mahallesi'nde kıyı şeridi ve yürüyüş bandını tahrip etti. Yürüyüş bandı, dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu. Spor yapmak için sahile gelen vatandaşlar, çareyi bisiklet yolundan koşmakta buldu.

'DAHA GÜÇLÜ KAYALIK YAPILMALI'

Sahilde yürüyüş yapan Recep Açıkgöz, "Karadeniz dalgalı bir deniz. O yüzden buraya daha güçlü kayalıklar yapılması lazım" dedi.

Her sabah spor için sahile geldiğini belirten Tevfik Ak ise, "Ne olursa olsun sporumu yapmaya devam ederim. Bu da şehrimizin ayrı bir güzelliği" diye konuştu.

SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU
SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU

YORUMLAR
500
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika


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