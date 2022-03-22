SAMSUN'DA SAHİLE VURAN DEV DALGALAR HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika

SAMSUN'da etkili rüzgar nedeniyle Karadeniz'de oluşan 3 metrelik dalgalar, ulaştığı Atakum sahilinde hasara yol açtı. Spor için sahile gelenler, çareyi bisiklet yolundan koşmakta buldu.

Karadeniz'de saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar, Atakum'da sahil şeridindeki yerleşim yerlerindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Karadeniz'de yer yer 3 metreyi bulan dalgalar, Güzelyalı Mahallesi'nde kıyı şeridi ve yürüyüş bandını tahrip etti. Yürüyüş bandı, dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu. Spor yapmak için sahile gelen vatandaşlar, çareyi bisiklet yolundan koşmakta buldu.

'DAHA GÜÇLÜ KAYALIK YAPILMALI'

Sahilde yürüyüş yapan Recep Açıkgöz, "Karadeniz dalgalı bir deniz. O yüzden buraya daha güçlü kayalıklar yapılması lazım" dedi.

Her sabah spor için sahile geldiğini belirten Tevfik Ak ise, "Ne olursa olsun sporumu yapmaya devam ederim. Bu da şehrimizin ayrı bir güzelliği" diye konuştu.