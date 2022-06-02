Samsun'da sahillerde yaz temizliği yapıldı

Samsun'un Terme ilçesinde yaz sezonunun gelmesiyle beraber plajlarda temizlik çalışması başlatıldı.

Havaların ısınması ve deniz sezonunun başlamasından önce çalışmalara hız veren Terme Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile sahil temizliği yaptı. Kum temizleme aracı ve ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yosun, çöp ve otlarla kaplanan sahiller temizlenerek doğal görünümüne kavuşturuldu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, kumsal olarak Karadeniz'in en güzel sahillerine sahip olduklarını söyledi. Sahillerin korunmasının çok önemli olduğuna işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında oldukça hareketli olan sahillerimizde vatandaşlarımız tatillerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için temizlik çalışmasına daha çok önem veriyoruz. Bizim ekiplerimizin yanında Büyükşehir Belediyemiz de ekipman desteğiyle yanımızda. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapılan temizlik esnasında olumsuz hava koşullarının biriktirdiği çöplerin yanı sıra ne yazık ki duyarsız vatandaşlarca bilinçsizce atılan çöpler de dikkati çekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı bir kez daha sahillerde meydana gelen kirlilik konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çevre bize çocuklarımızın emaneti. Onu, hep birlikte sahip çıkarsak koruyabiliriz."