Samsun'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ladik ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üreterek yakın çevresine satışını yaptığını belirledi.
Şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramada, 8 litre etil alkol, bir miktar sahte içki, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 564 tabanca mermisi ve 14 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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