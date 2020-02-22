Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu madde ve sahte içkiyle ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu madde ve sahte içkiyle ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'nde, alınan duyum üzerine 2 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama faaliyetinde 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi, 25 gr bonzai ve 87 litre çeşitli cinslerde sahte içki ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı. - SAMSUN

Fatih Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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