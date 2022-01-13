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Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

13.01.2022 13:33
Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta yaşayan T.Ş. (62), evde gece saatlerinde alkol aldıktan sonra kardeşi N.Ş. tarafından yatağına götürüldü.

Sabah kalktığında T.Ş'yi hareketsiz bulan N.Ş, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, T.Ş'nin yanında içki şişeleri buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, T.Ş'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

T.Ş'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

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İlkadım, Samsun, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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